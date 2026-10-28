Москва28 окт Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью руководителям африканских СМИ, что общая аудитория телеканала RT составляет почти 1 млрд человек.

Он работает на многих языках: и английский, и французский, испанский, немецкий, арабский, сербский. Есть у этого канала соцсети в Китае, которые очень популярны. Есть канал RT Doc, который специализируется на документальных материалах отметил Лавров

По словам главы МИД РФ, общая аудитория RT – почти 1 млрд человек, а доступ к материалам канала имеют более чем в 100 странах мира.

Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходит в Москве 28-29 октября 2026 года. Участие в нем принимают 48 стран континента, 22 из которых представлены на высшем уровне.