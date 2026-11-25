Москва25 нояВести.Россия заинтересована в нормализации отношений с Грузией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Гомеле.
Мы заинтересованы в нормализации отношений с Грузией, и я приветствую недавно сделанное заявление министра иностранных дел Грузии о том, что не надо бояться контактов с Российской Федерациейсказал глава российского дипведомства
По словам Лаврова, такой подход отвечает интересам грузинского народа и российско-грузинских отношений.
Министр также поблагодарил белорусскую сторону за предоставление площадки для переговоров по этому вопросу.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия и Грузия проявляют готовность к поэтапному налаживанию связей в ряде областей.