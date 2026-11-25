Лавров: Россия заинтересована в нормализации отношений с Грузией

Лавров: РФ заинтересована в нормализации отношений с Грузией Лавров: Россия заинтересована в нормализации отношений с Грузией

Москва25 ноя Вести.Россия заинтересована в нормализации отношений с Грузией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Гомеле.

Мы заинтересованы в нормализации отношений с Грузией, и я приветствую недавно сделанное заявление министра иностранных дел Грузии о том, что не надо бояться контактов с Российской Федерацией сказал глава российского дипведомства

По словам Лаврова, такой подход отвечает интересам грузинского народа и российско-грузинских отношений.

Министр также поблагодарил белорусскую сторону за предоставление площадки для переговоров по этому вопросу.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия и Грузия проявляют готовность к поэтапному налаживанию связей в ряде областей.