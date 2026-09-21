Лавров отметил взаимную заинтересованность РФ и Армении в диалоге

Лавров заявил о взаимной заинтересованности России и Армении в диалоге Лавров отметил взаимную заинтересованность РФ и Армении в диалоге

Москва21 сен Вести.Поддержание всестороннего взаимодействия России и Армении отвечает интересам народов двух стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский министр поздравил армянского коллегу Арарата Мирзояна с Днем независимости Республики Армения. Текст поздравления опубликован на сайте МИД России.

Убежден, что поддержание всестороннего российско-армянского взаимодействия, включая сохранение активного диалога между внешнеполитическими ведомствами России и Армении, отвечает взаимным интересам народов наших стран говорится в тексте

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения Еревана и Москвы неизбежно изменятся. По его словам, Армения при этом не намерена разрывать связи с Россией, а хочет углубить их.