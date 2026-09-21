Москва21 сенВести.Поддержание всестороннего взаимодействия России и Армении отвечает интересам народов двух стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Российский министр поздравил армянского коллегу Арарата Мирзояна с Днем независимости Республики Армения. Текст поздравления опубликован на сайте МИД России.
Убежден, что поддержание всестороннего российско-армянского взаимодействия, включая сохранение активного диалога между внешнеполитическими ведомствами России и Армении, отвечает взаимным интересам народов наших странговорится в тексте
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения Еревана и Москвы неизбежно изменятся. По его словам, Армения при этом не намерена разрывать связи с Россией, а хочет углубить их.