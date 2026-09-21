Москва21 сенВести.Президент России Владимир Путин направил поздравление премьер-министру Армении Николу Пашиняну с Днем независимости республики. Об этом сообщил офис главы армянского правительства.
Текст поздравительной телеграммы размещен на сайте премьера Армении.
Уважаемый Никол Воваевич, примите поздравления по случаю национального праздника Республики Армения – Дня независимостиговорится в тексте
Путин также поздравил народ дружественной Армении и пожелал благополучия и процветания.
Ранее Пашинян заявил, что отношения Москвы и Еревана будут неизбежно меняться. Он подчеркнул, что этот процесс не связан с личностью конкретного человека или одной политической силой.