Путин поздравил Пашиняна и народ Армении с Днем независимости

Путин поздравил Пашиняна с Днем независимости Армении Путин поздравил Пашиняна и народ Армении с Днем независимости

Москва21 сен Вести.Президент России Владимир Путин направил поздравление премьер-министру Армении Николу Пашиняну с Днем независимости республики. Об этом сообщил офис главы армянского правительства.

Текст поздравительной телеграммы размещен на сайте премьера Армении.

Уважаемый Никол Воваевич, примите поздравления по случаю национального праздника Республики Армения – Дня независимости говорится в тексте

Путин также поздравил народ дружественной Армении и пожелал благополучия и процветания.

Ранее Пашинян заявил, что отношения Москвы и Еревана будут неизбежно меняться. Он подчеркнул, что этот процесс не связан с личностью конкретного человека или одной политической силой.