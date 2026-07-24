Лавров ответил на слова Макрона и Сибиги о "похороненном" Анкоридже Лавров: Россия бессильна, если США разделяют оценки ЕС и Украины об Анкоридже

Москва24 июл Вести.Россия предпочитает политико-дипломатический путь урегулирования, однако Москва бессильна, если США разделяют оценки Евросоюза (ЕС) и Украины о том, что достигнутые на саммите в Анкоридже договоренности "похоронены". На это указал глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с журналистами.

Как отметил министр, Россия исходит из того, что если принять озвученные на Аляске в августе 2025 года предложения Вашингтона, это позволит остановить боевые действия и сесть за стол переговоров для урегулирования украинского конфликта.

Макрон публично сказал, что нет больше никакого Анкориджа, никаких пониманий, "Америка опять с нами". А исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Сибига сказал: "Мы похоронили анкориджские договоренности". Если это оценки, которые американцы разделяют, то что же мы можем сделать? заявил Лавров

Глава ведомства напомнил, что Москва не раз заявляла о своей приверженности урегулировать конфликт при помощи дипломатии. При этом Россия способна добиться целей СВО "при всех обстоятельствах".