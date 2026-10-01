Лавров: Россия поддержит развитие Абхазии по всем направлениям Лавров: Москва поддержит Абхазию во всех направлениях

Москва1 окт Вести.Москва будет оказывать независимой Абхазии содействие в развитии по всем направлениям без исключения. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с абхазским коллегой Олегом Барцицем.

Будем оказывать независимой Абхазии содействие в развитии по всем трекам без исключения: внутреннее развитие, внешние связи, координация на международной арене сказал Лавров

Ранее президент России Владимир Путин поздравил президента Абхазии Бадру Гунбу с Днем победы и независимости. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, он отметил, что Россия продолжит помогать республике в решении актуальных задач, связанных со строительством и развитием.