Путин поздравил президента Абхазии с Днем победы и независимости Путин: Россия продолжит оказывать содействие Абхазии в решении актуальных задач

Москва30 сен Вести.Российский президент Владимир Путин поздравил президента Абхазии Бадру Гунбу с Днем победы и независимости и также указал на то, что РФ продолжит оказывать содействие республики в решении актуальных задач по строительству и развитию. Соответствующая телеграмма размещена на сайте российского лидера.

Примите сердечные поздравления по случаю Дня победы и независимости. Этот славный праздник является символом стойкости, мужества и сплоченности народа Абхазии, отстоявшего свое законное право на свободную и мирную жизнь говорится в поздравлении

Кроме того, Путин в своем послании заявил о дружественном, союзническом характере отношений России и Абхазии. Глава российского государства выразил уверенность, что двусторонние отношения и далее будут укрепляться на благо народов, в интересах стабильности и безопасности.

Президент РФ также добавил, что российская сторона продолжит оказывать содействие Абхазии в решении актуальных задач строительства и социально-экономического развития.

Путин пожелал Бадре Гунбе здоровья и успехов, а абхазскому народу – счастья и благополучия.

День Победы и независимости - национальный праздник Республики Абхазия, который отмечается 30 сентября, в годовщину победы в 1993 году в грузино-абхазской войне.

Ранее в российском МИД заявили, что РФ готова продолжать содействие Грузии, Абхазии и Южной Осетии в продвижении переговоров и выстраивании отношений.