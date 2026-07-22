Глава МИД РФ: американская сторона пока не отклонила идеи из Анкориджа Лавров: США пока не отказались от своих предложений, высказанных в Анкоридже

Москва22 июл Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что американская сторона на данный момент не отказалась от предложений по урегулированию украинского конфликта, которые прозвучали на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже в августе 2025 года. Об этом глава российского МИД сообщил журналистам.

Сразу по итогам Анкориджа, и президент Путин, и президент Трамп четко высказались относительно того, что там было достигнуто согласие по ключевым вопросам. И мы исходим из того, что, по крайней мере, пока нам американские коллеги не ответили отказом от своих же предложений, которые прозвучали и которые хорошо всем уже теперь известны, потому что много было комментариев сказал Лавров

Комментируя высказывания президента Трампа о близости урегулирования, глава МИД РФ отметил, что намерен обсудить этот вопрос напрямую. Он сообщил, что на следующий день поинтересуется этим у госсекретаря США Марка Рубио, тем более что тот тоже комментировал итоги Анкориджа "достаточно неоднозначно". По мнению Лаврова, встречи в любом случае будут полезными, поскольку лучше напрямую задать вопрос и получить ответ.