Москва18 апр Вести.Украинская сторона представляет свою переговорную позицию как "на все готовые ребята нараспашку". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе Антальского дипломатического форума.

Дипломат подчеркнул, что в рамках стамбульских переговоров украинскую делегацию не устраивало, что стороны не обсуждали политические и военные вопросы.

Они (власти Украины – прим. ред.) горазды всегда представлять свою позицию как чуть ли не ребята нараспашку на все готовы сказал Лавров

На деле заявления главы киевского режима Владимира Зеленского говорят о том, что украинская сторона не готова идти на территориальные уступки, отметил глава МИД РФ.

Лавров также прокомментировал возможное возобновление переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле. По его словам, российская сторона позитивно воспринимает возобновление диалога, однако это не является приоритетом номер один.