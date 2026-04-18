Москва18 апрВести.Украинская сторона представляет свою переговорную позицию как "на все готовые ребята нараспашку". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе Антальского дипломатического форума.
Дипломат подчеркнул, что в рамках стамбульских переговоров украинскую делегацию не устраивало, что стороны не обсуждали политические и военные вопросы.
Они (власти Украины – прим. ред.) горазды всегда представлять свою позицию как чуть ли не ребята нараспашку на все готовысказал Лавров
На деле заявления главы киевского режима Владимира Зеленского говорят о том, что украинская сторона не готова идти на территориальные уступки, отметил глава МИД РФ.
Лавров также прокомментировал возможное возобновление переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле. По его словам, российская сторона позитивно воспринимает возобновление диалога, однако это не является приоритетом номер один.