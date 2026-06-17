Лавров усомнился в возможности Украины сделать Крым островом Лавров: на любые беспилотники Украины есть "противоядие"

Москва17 июн Вести.Непонятно, каким образом это будет сделано, поскольку любым беспилотникам Украины можно найти противодействие, над чем РФ активно работает. Об этом глава МИД РФ Лавров, комментируя планы министра обороны Украины Михаила Федорова "седлать Крым островом", заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Лавров также прокомментировал атаку ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области.

Это абсолютно в стиле киевского режима, сознательно, в надежде посеять панику, подорвать единство народа, сознательно бить по гражданским целям и особенно по детям заявил Лавров

После этого глава МИД РФ ответил на планы министра обороны Украины Федорова.

Но я не очень сильно понял, каким образом он собирается это сделать. Потому что он ссылался на беспилотники. Ну, на любой беспилотник есть противоядие. Мы сейчас над этим самым активным образом работаем. Но он недавно в должности, ему освоиться надо рассказал Лавров

Ранее суд в Гааге отверг требование Киева демонтировать Крымский мост. В МИД РФ заявили, что этот спор показывал бесчеловечное отношение Украины к народу Крыма, который сделал свой выбор в пользу России.