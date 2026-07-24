Лавров встретился с Аракчи и обсудил урегулирование в Персидском заливе Лавров провел встречу с главой МИД Ирана

Москва24 июл Вести.Глава российского МИД Сергей Лавров встретился с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Одной из тем переговоров министров стало урегулирование конфликта в Персидском заливе, сообщается на официальном сайт МИД РФ.

Встреча глав внешнеполитических ведомств состоялась на полях заседания Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Чолпон-Ате в Киргизии.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущую эскалацию в Персидском заливе и поставленную под угрозу перспективу мирного урегулирования конфликта говорится в заявлении

Уточняется, что российская сторона акцентировала важность оперативного выхода на устойчивые договоренности о завершении боевых действий на Ближнем Востоке. Такой подход позволит восстановить стабильность, безопасность и беспрепятственную навигацию в регионе.

Также сообщается, что министры обсудили и ряд других актуальных вопросов двусторонней повестки дня.