Лавров отметил, что в мире сохраняется интерес к присоединению к БРИКС

Москва15 мая Вести.Страны мира не теряют интереса к присоединению к БРИКС, несмотря на давление западных стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-подходе в Индии по итогам участия в министерской встрече БРИКС.

По его словам, страны Запада, особенно США, публично объявили БРИКС "чуть ли не главным противником прогресса".

Не вижу снижения интереса к тому, чтобы пополнить ряды нашего объединения как в плане членства, так и с точки зрения присоединения к группе стран-партнеров сказал Лавров

Как подчеркнул дипломат, у разных стран есть понимание, что БРИКС - это прообраз будущего многополярного миропорядка.

В четверг заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что БРИКС должен и дальше утверждаться в качестве одной из ключевых опор многополярного мира.

Совет министров иностранных дел БРИКС проходит 14–15 мая в Нью-Дели.