Москва15 маяВести.Страны мира не теряют интереса к присоединению к БРИКС, несмотря на давление западных стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-подходе в Индии по итогам участия в министерской встрече БРИКС.
По его словам, страны Запада, особенно США, публично объявили БРИКС "чуть ли не главным противником прогресса".
Не вижу снижения интереса к тому, чтобы пополнить ряды нашего объединения как в плане членства, так и с точки зрения присоединения к группе стран-партнеровсказал Лавров
Как подчеркнул дипломат, у разных стран есть понимание, что БРИКС - это прообраз будущего многополярного миропорядка.
В четверг заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что БРИКС должен и дальше утверждаться в качестве одной из ключевых опор многополярного мира.
Совет министров иностранных дел БРИКС проходит 14–15 мая в Нью-Дели.