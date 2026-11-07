Ледник в Алльгойских Альпах на территории Австрии растаял из-за жары Австрия утратила последний ледник в Алльгойских Альпах из-за жары

Москва7 ноя Вести.Австрия лишилась ледника Шварцмильцфернер, который был расположен в Алльгойских Альпах. Это произошло из-за слишком жаркого лета 2026 года, пишет Bild.

Уточняется, что ледник потерял примерно половину своего объема, а толщина его покрова сократилась на более чем четыре метра. Также ледяной массив прекратил движение.

По прогнозам местных ученых, Шварцмильцфернер может исчезнуть полностью после лета 2027 года. Зимние снегопады не помогают восполнить потери.

Ранее стало известно, что исследователи обеспокоены судьбой ледников в Норвегии. Уже через несколько лет они могут растаять полностью. Речь идет о ледяных массивах Гейрангер-фьорда и Нерей-фьорда.