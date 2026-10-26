Ледник весом в 250 тысяч тонн может обрушиться на населенные пункты в Швейцарии

Ледник весом в 250 тысяч тонн может рухнуть в швейцарском Вале Ледник весом в 250 тысяч тонн может обрушиться на населенные пункты в Швейцарии

Москва26 окт Вести.На склоне горы Вайсхорн в Швейцарии сохраняется угроза обрушения крупного ледяного блока. Опасный участок расположен над коммуной Ранда в кантоне Вале, неподалеку от курорта Церматт, сообщает издание Nouvelliste.

По информации газеты, после схода части ледника в конце лета нестабильным остается массив объемом около 300 тысяч кубометров и массой примерно 250 тысяч тонн. Он находится на высоте более четырех тысяч метров и смещается в сторону долины со скоростью до 20 сантиметров в сутки. Риск схода может усилиться из-за снегопадов.

Инженер кантона по вопросам природных рисков Норберт Карлен предупредил, что обрушение способно увлечь за собой снег с расположенного ниже плато и вызвать мощный поток из льда, снега и снежной пыли.

Специалисты ведут постоянное наблюдение за ледником. Долина и находящиеся в потенциально опасной зоне пешеходные и велосипедные маршруты закрыты до дальнейшего уведомления.

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