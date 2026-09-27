Москва27 сен Вести.На Монблане во Франции хотят ввести строгие ограничения из-за неконтролируемого наплыва туристов.

Об этом пишет газета Ouest-France со ссылкой на источники.

Речь идет о национальном парке Каланки и горном массиве Монблан. Муниципалитеты, через которые проходит маршрут, согласовали ряд общих принципов с владельцами гостевых домов, гидами и транспортными компаниями.

Согласно новым правилам, теперь туристам необходимо обязательно бронировать указанные места размещения. Также им запрещено устраивать ночевки на природе и перевозить чемоданы (при этом разрешены только трекинговые сумки). Также правила предполагают установление ограничения числа людей, которые могут одновременно находиться на маршруте восхождения, а также гарантию "минимального уровня комфорта" в разрешенных кемпингах.

Число посетителей резко возросло с начала пандемии COVID-19: 90 тысяч туристов, что почти на 50% больше, превратили этот приятный маршрут в переполненный, что имеет негативные, даже катастрофические последствия для имущества, окружающей среды и безопасности сказано в публикации

При этом президент объединения коммун "Пеи-дю-Мон-Блан" Жан-Марк Пейе также отметил "проблемное поведение" туристов. Так, он обратил внимание на то, что люди подкармливают горных козлов с рук, "справляют нужду в полях", а также разбивают лагеря у горных хижин.

Не говоря уже о людях, которые делают вид, что идут пешком вокруг Монблана, хотя на самом деле большую его часть преодолевают на такси. Мы хотим вернуть ценность этому маршруту, который часто посещают туристы со всего мира рассказал Пейе

Между тем, ранее старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников рассказал, что резкий рост популярности горных маршрутов привел к тому, что туда поехали люди без подготовки и трезвого отношения к риску.

Так, в августе спасатели эвакуировали с Эльбруса две группы туристов, всего были спасены 14 человек. Всего к поисковым мероприятиям привлекались 14 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и две единицы техники.