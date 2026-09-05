Гигантский айсберг откололся от ледника в Гренландии и угрожает судам

От ледника Петерманна в Гренландии откололся айсберг больше Манхэттена Гигантский айсберг откололся от ледника в Гренландии и угрожает судам

Москва5 сен Вести.От ледника Петерманна в Гренландии откололся массивный участок льда, превышающий по площади территорию Манхэттена. Об этом сообщает издание ScienceDaily.

Исследователи из Канады и Великобритании вели непрерывное наблюдение за изменениями ледника с 2019 года при помощи спутников Sentinel-1. По прогнозам климатологов, разрушение продолжится: в скором времени могут отделиться еще два крупных фрагмента, в результате чего ледник потеряет почти 22% своего плавучего языка.

Образовавшийся ледяной остров представляет потенциальную опасность для морской навигации и шельфовых платформ, за его перемещением установлен постоянный мониторинг.