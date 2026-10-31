Почти все ледники из двух фьордов в Норвегии могут растаять через пару лет

Ледники из двух известных фьордов в Норвегии могут растаять через пару лет Почти все ледники из двух фьордов в Норвегии могут растаять через пару лет

Москва31 окт Вести.Почти все ледники в норвежских Гейрангер-фьорде и Нерей-фьорде, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, могут растаять уже через несколько лет, сообщает телерадиокомпания NRK.

По словам специалистов, контроль был организован за 48 ледниками в двух фьордах (узкий и извилистый морской залив – прим. ред.) Западной Норвегии; по прогнозам, 46 из них исчезнут в течение нескольких лет.

Как сообщает NRK, в период с 2006 по 2022 год в Норвегии растаяло 20 ледников общей площадью 364 квадратных километра. Как ожидается, это число продолжит расти. Всего в стране насчитывается более 2 тысяч ледников.