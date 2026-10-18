Москва18 октВести.Россия может лишиться острова размером с 88 футбольных полей, пишет SHOT. Речь об острове Нордовый в Кизлярском заливе, который из-за обмеления Каспия постепенно соединяется с материком.
Издание отмечает, что за пять лет уровень Каспия упал на полтора метра, и если море продолжит мелеть такими темпами, то в ближайшие 20 лет уровень воды может снизиться еще на 4–5 метров.
Россия может лишиться острова размером с 88 футбольных полейговорится в публикации
Тогда Нордовый окончательно станет частью материка, вместе с ним могут исчезнуть и другие острова, а на карте появятся новые полуострова.