Россия может лишиться острова на Каспии размером с 88 футбольных полей SHOT: Россия теряет остров из-за обмеления Каспия

Москва18 окт Вести.Россия может лишиться острова размером с 88 футбольных полей, пишет SHOT. Речь об острове Нордовый в Кизлярском заливе, который из-за обмеления Каспия постепенно соединяется с материком.

Издание отмечает, что за пять лет уровень Каспия упал на полтора метра, и если море продолжит мелеть такими темпами, то в ближайшие 20 лет уровень воды может снизиться еще на 4–5 метров.

Россия может лишиться острова размером с 88 футбольных полей говорится в публикации

Тогда Нордовый окончательно станет частью материка, вместе с ним могут исчезнуть и другие острова, а на карте появятся новые полуострова.