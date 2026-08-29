Москва29 авгВести.Франция - свободный союзник Соединенных Штатов, и не находится в слепом подчинении у Вашингтона, заявил премьер Франции Себастьян Лекорню в эфире телеканала LCI.
Комментируя критику США из-за бездействия союзников по НАТО в конфликте с Ираном, Лекорню сказал, что Франция отстаивает собственное видение в вопросах безопасности, в том числе в Североатлантическом альянсе.
Не секрет, что мы свободный союзник. Союзник без слепого следования. И это не новосказал Лекорню
В то же время подобная позиция не мешает Франции участвовать в совместных военных операциях, когда она считает это необходимым, дополнил он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон помнит отказ союзников по НАТО помогать ему в конфликте с Ираном.
До этого агентство Bloomberg сообщило, что США направили партнерам по НАТО анкету, в которой потребовали ответить, оказывали ли те "публичную поддержку" политическому курсу Вашингтона.