Лекорню назвал отношения США и Франции "свободным союзом" Премьер Франции Лекорню заявил, что Париж и Вашингтон связаны свободным союзом

Москва29 авг Вести.Франция - свободный союзник Соединенных Штатов, и не находится в слепом подчинении у Вашингтона, заявил премьер Франции Себастьян Лекорню в эфире телеканала LCI.

Комментируя критику США из-за бездействия союзников по НАТО в конфликте с Ираном, Лекорню сказал, что Франция отстаивает собственное видение в вопросах безопасности, в том числе в Североатлантическом альянсе.

Не секрет, что мы свободный союзник. Союзник без слепого следования. И это не ново сказал Лекорню

В то же время подобная позиция не мешает Франции участвовать в совместных военных операциях, когда она считает это необходимым, дополнил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон помнит отказ союзников по НАТО помогать ему в конфликте с Ираном.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что США направили партнерам по НАТО анкету, в которой потребовали ответить, оказывали ли те "публичную поддержку" политическому курсу Вашингтона.