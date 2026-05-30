Париж и Вашингтон сохраняют союз, несмотря на разногласия Глава МО Франции подтвердила союзнические отношения с США

Москва30 мая Вести.Франция и США сохраняют союзнические отношения, несмотря на расхождения по ряду вопросов. Об этом заявила министр вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Мы не всегда сходимся во мнениях, но остаемся союзниками сказала она в ответ на вопрос об отношениях Франции и США в рамках НАТО

Глава французского Минобороны также подчеркнула, что история отношений между двумя странами насчитывает около 250 лет.

По словам Вотрен, у США и Франции сохраняются разногласия по некоторым темам, включая ситуацию на Ближнем Востоке. Тем не менее, как отметила министр, обе страны по-прежнему остаются союзниками.

Форум проходит с 29 по 31 мая. В нем участвуют представители 44 стран, в том числе 54 делегата министерского уровня.