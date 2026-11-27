Лексус: украинцев не смутило, что шейхи ели свинину во время разговора

Лексус рассказал, как украинцы попались на розыгрыше с арабским шейхом Лексус: украинцев не смутило, что шейхи ели свинину во время разговора

Москва27 ноя Вести.Украинские министры, которые попались на розыгрыш российских пранкеров, не заподозрили ничего во время разговора. Об этом рассказал пранкер Алексей Столяров (Лексус) в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По его словам, во время разговора с рядом украинских чиновников пранкер, изображавший арабского шейха, показательно ел свинину. Однако это поведение представителей Украины не смутило.

Для подготовки этого разговора россияне искали соответствующие одежды и создавали антураж.

Мы выстроили такую богатую арабскую семью, которая готова поделиться своими кровными просто потому, что "поддерживаем Украину". Министров не смутило , что эти шейхи были выдуманные и никого из них не существует в реальности. Тем не менее они на полном серьезе с ними общались. Их не смутило даже то, что шейхи ели свинину во время разговора поделился Столяров

В ноябре российские пранкеры Вован и Лексус провели две телефонных розыгрыша с украинскими чиновниками: сначала, представившись богатым немецким инвестором, они вышли на министра финансов Сергея Марченко и его заместителя Александра Каву, с которыми обсуждали дефицит бюджета Украины на 2027 год, а потом, переодевшись "арабскими инвесторами", связались с министром экономики Александром Кравченко и министром аграрной политики Тарасом Высоцким.