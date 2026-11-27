Москва27 нояВести.Украинские министры, которые попались на розыгрыш российских пранкеров, не заподозрили ничего во время разговора. Об этом рассказал пранкер Алексей Столяров (Лексус) в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".
По его словам, во время разговора с рядом украинских чиновников пранкер, изображавший арабского шейха, показательно ел свинину. Однако это поведение представителей Украины не смутило.
Для подготовки этого разговора россияне искали соответствующие одежды и создавали антураж.
Мы выстроили такую богатую арабскую семью, которая готова поделиться своими кровными просто потому, что "поддерживаем Украину". Министров не смутило , что эти шейхи были выдуманные и никого из них не существует в реальности. Тем не менее они на полном серьезе с ними общались. Их не смутило даже то, что шейхи ели свинину во время разговораподелился Столяров
В ноябре российские пранкеры Вован и Лексус провели две телефонных розыгрыша с украинскими чиновниками: сначала, представившись богатым немецким инвестором, они вышли на министра финансов Сергея Марченко и его заместителя Александра Каву, с которыми обсуждали дефицит бюджета Украины на 2027 год, а потом, переодевшись "арабскими инвесторами", связались с министром экономики Александром Кравченко и министром аграрной политики Тарасом Высоцким.