Пранкер Вован рассказал о розыгрыше украинского министра Пранкер Вован о звонке украинскому министру: там в глазах стояли доллары

Москва26 ноя Вести.У двух украинских чиновников, которых разыграли российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), в глазах при обсуждении сделки "стояли доллары". Об этом ИС "Вести" заявил Владимир Кузнецов.

По его словам, министр экономики Украины Александр Кравченко крайне обрадовался, узнав, что арабские "шейхи" хотят создать фонд, куда бы поступали деньги инвесторов.

Мы сказали - конечно, без проблем, что у нас есть прекрасные арабские друзья, которые все их проблемы решат с удовольствием. Министр обрадовался, вытащил своего друга, министра сельского министра по аграрной политике Тараса Высоцкого. А тот притащил руководителя аграрной компании, которая принадлежит британскому фонду инвестиционному заявил пранкер

Кузнецов отметил, что в разговоре с ними украинских чиновников не смутил внешний вид.

Вот шапочка у меня была совсем никакая не арабская, это татарская тюбетейка. Другого головного убора не было, и взял ее. Но там у них в глазах стояли доллары, они думали, что они нашли каких-то глупых людей, которые сейчас им от всей души готовы им дать очень-очень много денег добавил он

Ранее заместитель министра финансов Украины Александр Кава в разговоре с российскими пранкерами заявил, что украинские военные иногда используют гражданские складские объекты для своих нужд.