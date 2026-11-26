Пранкер Вован: украинский министр жаловался на проблемы с экспортом зерна Пранкер Вован: украинский министр рассказывал о проблемах с экспортом зерна

Москва26 ноя Вести.Украинский министр экономики Александр Кравченко в разговоре с российскими пранкерами жаловался на проблемы с экспортом зерна. Об этом заявил ИС "Вести" Владимир Кузнецов, более известный как пранкер Вован.

Ранее пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли сразу двух украинских чиновников. Они, притворившись западными арабскими инвесторами, поговорили с министром экономики Кравченко и министром аграрной политики Тарасом Высоцким.

В разговоре, по словам Кузнецова, представители Украины откровенно говорили, что у них проблемы с вывозом 32 млн зерна.

Они честно сказали, что 32 млн тонн зерна сейчас не могут никуда вывезти, потому что порты заблокированы, а альтернативные каналы, например, железнодорожный транспорт, - скуден, инфраструктура не развита. И чтобы все это восполнить, необходимо несколько лет рассказал пранкер

При этом в разговоре также выяснилось, что со стороны Европы украинские товары подпадают под определенные ограничения.

Европейские страны поставили свои квоты, как они сказали добавил Кузнецов

Если в 2023-2024 годах украинцы спокойно вывозили все в Европу, то теперь им приходится ориентироваться также на африканские страны и на арабский мир, отметил российский пранкер.