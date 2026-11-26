Москва26 нояВести.Украинский министр экономики Александр Кравченко в разговоре с российскими пранкерами жаловался на проблемы с экспортом зерна. Об этом заявил ИС "Вести" Владимир Кузнецов, более известный как пранкер Вован.
Ранее пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли сразу двух украинских чиновников. Они, притворившись западными арабскими инвесторами, поговорили с министром экономики Кравченко и министром аграрной политики Тарасом Высоцким.
В разговоре, по словам Кузнецова, представители Украины откровенно говорили, что у них проблемы с вывозом 32 млн зерна.
Они честно сказали, что 32 млн тонн зерна сейчас не могут никуда вывезти, потому что порты заблокированы, а альтернативные каналы, например, железнодорожный транспорт, - скуден, инфраструктура не развита. И чтобы все это восполнить, необходимо несколько летрассказал пранкер
При этом в разговоре также выяснилось, что со стороны Европы украинские товары подпадают под определенные ограничения.
Европейские страны поставили свои квоты, как они сказалидобавил Кузнецов
Если в 2023-2024 годах украинцы спокойно вывозили все в Европу, то теперь им приходится ориентироваться также на африканские страны и на арабский мир, отметил российский пранкер.