Лексус: украинские чиновники признали бессмысленность ударов по складам WB Пранкер Лексус: на Украине признали бессмысленность ударов по складам WB

Москва27 ноя Вести.Украинские чиновники признали, что удары ВСУ по складам российской компании Wildberries были бессмысленными. Об этом рассказал пранкер Алексей Столяров (Лексус) в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) под видом арабских инвесторов пообщались с министром финансов Украины Сергеем Марченко и министром экономики Александром Кравченко.

Замминистра финансов Александра Кава сообщил, что удары по складам Wildberries были бессмысленны. С точки зрения даже не военных целей, а экономических каких-то результатов. Никак на экономику России это не повлияло рассказал пранкер

По словам украинского замминистра, российские удары по объектам критической инфраструктуры Украины, наоборот, принесли серьезные убытки. Кава также признался, что гражданские склады на Украине используются для хранения оружия, добавил Столяров.