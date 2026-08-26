Делегация МККК убедилась в отсутствии военных целей на складах WB в Ленобласти

Делегация МККК посетила атакованные ВСУ склады WB в Ленинградской области Делегация МККК убедилась в отсутствии военных целей на складах WB в Ленобласти

Москва26 авг Вести.Делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) посетила атакованные Вооруженными силами Украины логистические центры компании Wildberries в Ленинградской области и убедилась в отсутствии военных объектов возле или на них. Об этом сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

По информации дипломата, представители МККК посетили склад в Шушарах, атакованный 24 июля, а также складской комплекс WB "Красный Бор", по которому украинские боевики ударили 4 августа.

В ходе поездки эксперты МККК могли убедиться в полном отсутствии военных объектов как на самих складах, так и вокруг них, поговорить с администрацией предприятия и сотрудниками, находившимися на рабочих местах в момент атаки написал Мирошник

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, предполагающее меры поддержки бизнеса, который пострадал от атак украинских беспилотников.