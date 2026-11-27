Пранкер Лексус: на Украине признали, что не покроют дефицит бюджета в $32,5 млрд

Пранкер Лексус: на Украине признают невозможность закрыть дефицит бюджета Пранкер Лексус: на Украине признали, что не покроют дефицит бюджета в $32,5 млрд

Москва27 ноя Вести.На Украине признают, что не смогут покрыть дефицит бюджета в 32,5 млрд долларов. Об этом рассказал пранкер Алексей Столяров (Лексус) в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) признался, что у киевского режима почти нет денег на 2027 год.

Столяров отметил, что из этого пранка стало понятно, что чиновники украинского правительства говорят о ситуации не так позитивно, как об этом сообщает офис президента Украины.

Поскольку это правительство новое, и там новый премьер-министр [Сергей] Корецкий собирал людей, которые более-менее в экономике разбираются. И они в первую очередь не политики. И поэтому с ними можно было о чем-то говорить, не касаясь каких-то политических лозунгов и не касаясь никаких идеологических моментов. Что интересно, министр финансов признает, что у них сохраняется дефицит $32,5 млрд, и он не будет выполнен сказал он

Кроме того, заметил пранкер, на Украине не знают, откуда взять недостающие средства.

А ведь это люди, которые непосредственно отвечают за наполнение казны Украины. Это те, кто должен ее наполнить. Соответственно, половины бюджета сейчас нет. И это значит, что, если нет денег, соответственно нет денег и на вооружение заметил он

Ранее сообщалось, что украинский министр экономики Александр Кравченко в разговоре с российскими пранкерами жаловался на проблемы с экспортом зерна.