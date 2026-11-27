Москва27 ноя Вести.На Украине объясняют крах экономики нехваткой систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказал пранкер Алексей Столяров (Лексус) в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Ранее российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) под видом арабских инвесторов пообщались с министром финансов Украины Сергеем Марченко и министром экономики Александром Кравченко.

По словам пранкера, представители украинского правительства оценивают ущерб, который понесли различные предприятия страны, в 10 млрд долларов.

Именно предприятий сталелитейных и тех, кто был ориентирован на экспорт. Именно эта отрасль сейчас уничтожена полностью, ее не восстановить. Поэтому они говорят: "В первую очередь нам нужно ПВО. Экономика рушится из-за того, что нет нормального ПВО, американцы не дают". Но есть надежда опять же на то, что, если [президент США Дональд] Трамп уйдет, то в Конгрессе и в Сенате к власти придут демократы, они будут стараться пропихнуть бюджет, где заложены деньги на Украину рассказал Столяров

Он добавил, что украинские чиновники также хотели создать некий страховой фонд размером 3 млрд долларов, два из которых они хотели получить за счет внешнего финансирования.

Это просто деньги, которые кто-то им должен дать, не требуя возврата. Они нам признались, что никто денег не дает, частные инвестиции в принципе иностранные отсутствуют. Они общались с МВФ, он сказал: "Идея хорошая, но мы вам денег не дадим, и вообще мы от вас требуем, чтобы вы повысили НДС". Что для Украины, тем более в нынешнем положении, катастрофа подчеркнул пранкер

Ранее Владимир Кузнецов, более известный как пранкер Вован, рассказал, что украинский министр экономики Александр Кравченко жаловался на проблемы с экспортом зерна.