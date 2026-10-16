Леонид Рошаль высказал свое мнение о взимании платы за лечение детей ТАСС: Рошаль против взимания платы за лечение детей

Москва16 окт Вести.Президент национального исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль не считает правильным брать деньги за лечение детей. Об этом он заявил во время интервью агентству ТАСС.

Он поделился историей, как однажды уволил врача, который предлагал родителям детей "консультацию с профессором" за деньги.

Когда я узнал, вызвал его и сказал: "У вас 15 минут на сборы, и чтобы вас не видели в институте рассказал Рошаль

Президент исследовательского института также отметил, что никогда не брал деньги за лечение детей.

Ранее стало известно, что в Подмосковье спасли подростка из Белгорода с тяжелейшей минно-взрывной травмой. Мальчику также диагностировали закрытую ЧМТ, перелом бедра, термические ожоги конъюнктивы, роговицы и век и проникающее ранение сердца осколком беспилотника.