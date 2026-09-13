Москва13 сенВести.За последние пару дней в сторону Украины направили несколько бортов НАТО. Генерал Владимир Попов в беседе с aif.ru допустил, что в них погрузят тела иностранных наемников и западных инструкторов.
Он добавил, что речь идет о тех, кто был ликвидирован во время атаки на славянско-краматорскую агломерацию.
Буквально три дня назад по центру этой агломерации был нанесен групповой удар с помощью Су-34отметил генерал
Попов также заявил, что в центре удара оказались промышленные районы Краматорска.
Там находились и добровольцы иностранных армий, и так называемые советники или западные инструкторысказал военный
Ранее сообщалось, что группа российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 одновременно наносила удары по целям в Краматорске и Днепропетровске.