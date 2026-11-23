В Иркутской области рассказали о летных испытаниях второго серийного МС-21

Летные испытания второго серийного МС-21 проводились три часа В Иркутской области рассказали о летных испытаниях второго серийного МС-21

Москва23 ноя Вести.Второй серийный самолет МС-21 прошел летные испытания в Иркутской области. Пилоты ПАО "Яковлев" на протяжении трех часов полета тестировали различные системы воздушного борта, сообщает ИС "Вести".

В рамках летных испытаний проверяются практически все системы, работоспособность маршевых силовых установок, вспомогательной силовой установки. Проверяется система управления рассказал директор по летным испытаниям ПАО "Яковлев" Роман Таскаев

Дамир Шайхутдинов, летчик-испытатель Иркутского авиационного завода, рассказал, что нареканий к воздушному судну в ходе испытаний не было.

Выполнили оценку качества устойчивости самолета, проверку всех систем двигателя на разных режимах, на разных высотах. Замечаний в работе авиационной техники у нас нет отметил он

МС-21 — российский среднемагистральный пассажирский самолет вместимостью до 211 человек. Сертификационные испытания планируют завершить в 2027 году, тогда же начнется серийное производство и первые поставки авиакомпаниям.