Top Gear вернется на экраны в 2028 году с Гордоном Рамзи в роли ведущего

Лицом телешоу Top Gear станет повар Top Gear вернется на экраны в 2028 году с Гордоном Рамзи в роли ведущего

Москва26 ноя Вести.Британский телеведущий и шеф-повар Гордон Рамзи возглавит автомобильное шоу Top Gear, которое готовится к перезапуску, сообщила BBC. Съемки обновленной программы стартуют в 2027 году, а в эфир она выйдет в 2028 году.

Вместе с Рамзи проект будут вести новые соведущие, их имена пока не называются. Вернется и тестовый водитель Стиг. Снимать программу планируется в Великобритании и ряде других стран, а привычной тестовой трассой вновь станет аэродром Дансфолд в графстве Суррей.

По словам Рамзи, автомобилями он увлекается с детства. Он вырос неподалеку от автодрома "Сильверстоун" и мальчишкой перебирался через ограды, чтобы посмотреть гонки. В Top Gear он уже бывал гостем трижды: в 2002, 2006 и 2017 годах. В рубрике со знаменитостями Рамзи проехал тестовую трассу на Chevrolet Lacetti за 1 минуту 46,3 секунды, что принесло ему седьмую строчку в таблице лидеров. Кроме того, у него есть гоночная лицензия, и он выступал в соревнованиях на треке.

Директор BBC по развлекательным программам Эд Хавард охарактеризовал Рамзи как идеального кандидата, добавив, что тот бесстрашен и увлечен автомобилями.

Гордону Рамзи 60 лет, известность ему принесли телепроекты "Адская кухня", "Кошмары на кухне" и "Это все еда".

Запущенное в 1977 году шоу Top Gear прекратило выходить на экраны в 2022 году после серьезной аварии с участием Эндрю Фредди Флинтоффа, а в ноябре 2023 года BBC объявила, что в обозримом будущем шоу не вернется. В мае 2026 года The Sun сообщила, что студия начала работу над перезапуском, однако в BBC тогда заявили, что новостей о программе нет.