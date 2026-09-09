Ток-шоу Джимми Кимелла не завершится в 2027 году телеканал ABC опроверг закрытие шоу Киммела в 2027 году

Москва9 сен Вести.Американский телеканал ABC опроверг сообщения о том, что ночное ток-шоу комика и телеведущего Джимми Киммела завершится в 2027 году, сообщает издание Independent со ссылкой на представителя телеканала.

Сообщение Page Six о том, что шоу будет закрыто в следующем году, не соответствует действительности, и любые сообщения о будущем шоу на данном этапе носят исключительно спекулятивный характер заявил представитель ABC

Ранее во вторник Page Six со ссылкой на источник сообщил, что предстоящий сезон ток-шоу "Jimmy Kimmel Live!" якобы станет последним, поскольку контракт телеведущего не будет продлен.

Шоу Киммела выходит в эфир почти 24 года. В декабре прошлого года телеведущий заключил новый контракт сроком на один год, согласно которому программа останется в эфире ABC как минимум до мая 2027 года.