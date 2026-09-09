Москва9 сенВести.Американский телеканал ABC опроверг сообщения о том, что ночное ток-шоу комика и телеведущего Джимми Киммела завершится в 2027 году, сообщает издание Independent со ссылкой на представителя телеканала.
Сообщение Page Six о том, что шоу будет закрыто в следующем году, не соответствует действительности, и любые сообщения о будущем шоу на данном этапе носят исключительно спекулятивный характерзаявил представитель ABC
Ранее во вторник Page Six со ссылкой на источник сообщил, что предстоящий сезон ток-шоу "Jimmy Kimmel Live!" якобы станет последним, поскольку контракт телеведущего не будет продлен.
Шоу Киммела выходит в эфир почти 24 года. В декабре прошлого года телеведущий заключил новый контракт сроком на один год, согласно которому программа останется в эфире ABC как минимум до мая 2027 года.