Москва9 сенВести.Американский телеканал ABC опроверг сообщения о том, что ночное ток-шоу комика и телеведущего Джимми Киммела завершится в 2027 году, сообщает издание Independent со ссылкой на представителя телеканала.

Сообщение Page Six о том, что шоу будет закрыто в следующем году, не соответствует действительности, и любые сообщения о будущем шоу на данном этапе носят исключительно спекулятивный характер

заявил представитель ABC

Ранее во вторник Page Six со ссылкой на источник сообщил, что предстоящий сезон ток-шоу "Jimmy Kimmel Live!" якобы станет последним, поскольку контракт телеведущего не будет продлен.

Шоу Киммела выходит в эфир почти 24 года. В декабре прошлого года телеведущий заключил новый контракт сроком на один год, согласно которому программа останется в эфире ABC как минимум до мая 2027 года.

Ранее Киммел попадал в скандалы из-за своих высказываний в адрес Трампа. За несколько дней до ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, на котором произошло покушение на президента, ведущий выпустил пародию, сравнив первую леди США Меланию Трамп со вдовой, ожидающей наследства. В сентябре 2025 года телеканал ABC уже отстранял Киммела от эфира после его шутки о реакции Трампа на смерть консервативного активиста Чарли Кирка.