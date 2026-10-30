Лида Мониава назвала унизительными сборы на помощь тяжелобольным через жалость Мониава заявила об устаревшем отношении к инвалидам и пациентам хосписов

Москва30 окт Вести.Основатель и директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что в российском обществе по-прежнему распространено восприятие людей с инвалидностью и пациентов хосписов исключительно как "бедных и несчастных".

В интервью РБК она отметила, что благотворительные сборы зачастую строятся на давлении на жалость, что унизительно для подопечных и их близких. По словам Мониавы, многие готовы помогать лишь дистанционно, предпочитая оставлять таких людей в изоляции за пределами повседневной жизни.

Она также раскритиковала устаревший подход, при котором тяжелобольных пациентов на месяцы закрывают в больницах или пожизненно отправляют в интернаты, вместо того чтобы интегрировать их в общество и развивать современные форматы помощи.