Лидер германской партии "Свободные избиратели" найден мертвым в отеле Берлина Bild: министр экономики Баварии Хуберт Айвангер найден мертвым в отеле

Москва5 ноя Вести.Министр экономики Баварии и руководитель партии "Свободные избиратели" (FW) Хуберт Айвангер найден мертвым в одном из берлинских отелей. Информацию передает газета Bild со ссылкой на источники в местной полиции.

Накануне состоялось открытие бюро "Свободных избирателей". Айвангер, по данным Bild, пропустил его, ссылаясь на плохое самочувствие. Политик предпочел остаться в отеле.

"Свободные избиратели" (FW) вместе с Христианско-социальным союзом формируют земельное правительство Баварии. Известно, что Айвангер занимал пост заместителя баварского премьера Маркуса Зедера.

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