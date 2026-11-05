Названа причина смерти министра Баварии, тело которого нашли в отеле в Берлине Tagesspiegel: признаков насильственной смерти министра экономики Баварии нет

Москва5 ноя Вести.Смерть лидера партии "Свободные избиратели" (Freie Wähler) и министра экономики Баварии 55-летнего Хуберта Айвангера, по предварительным данным, наступила из-за проблем со здоровьем, написала немецкая газета Der Tagesspiegel.

По информации издания, в настоящий момент нет данных, которые указывают на насильственный характер смерти политика.

В партийных кругах рассказали, что утром 4 ноября у Айвангера должно было пройти интервью, однако он отменил его ввиду плохого самочувствия. Позднее с ним не удалось связаться.

Вечером в среду газета Bild сообщила, что тело Айвангера было найдено в гостинице Neuer Fritz в Берлине. В этот день в столице ФРГ начал работу офис "Свободных избирателей". В связи с недомоганием Айвангер не приехал на открытие и остался в отеле.

"Свободные избиратели" на правах партнера вместе с Христианско-социальным союзом (ХСС) входят в земельное правительство Баварии. На правах лидера FW Айвангер занимал пост заместителя баварского премьер-министра Маркуса Зедера.