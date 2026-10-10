В АдГ объяснили неспособность бундестага заменить Мерца Депутат Зингер: неготовность партий ФРГ сотрудничать с АдГ мешает заменить Мерца

Москва10 окт Вести.Правящие партии ФРГ не готовы сотрудничать с "Альтернативой для Германии", набирающей популярность среди немцев, это мешает найти альтернативу нынешнему канцлеру Фридриху Мерцу. Об этом заявил в интервью НСН депутат парламента Баварии от партии АдГ Ульрих Зингер.

По его словам, правящие партии Германии фактически оказались в тупике.

Главная проблема - найти преемника, который сможет получить большинство в бундестаге. Досрочные выборы для правящих партий сейчас крайне рискованны из-за высокой поддержки АдГ. Но сотрудничать с нашей партией они отказываются сказал он

Ранее лидер АдГ Алиса Вайдель раскритиковала Мерца после договоренности РФ и США по дизелю.