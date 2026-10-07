Руководитель "Новых людей" в Заксобрании Петербурга Павлов ушел из фракции

Лидер "Новых людей" в Заксобрании Петербурга Павлов стал независимым депутатом Руководитель "Новых людей" в Заксобрании Петербурга Павлов ушел из фракции

Москва7 окт Вести.Руководитель фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Дмитрий Павлов оставил свою должность. Об этом сообщил председатель парламента Александр Бельский.

Он сделал это объявление на заседании, которое состоялось 7 октября.

На основании письменного личного заявления в соответствии с решением фракции "Новые люди" депутат Дмитрий Геннадьевич Павлов вышел из состава фракции заявил Бельский

Теперь он стал независимым депутатом. Во фракции "Новые люди" же осталось трое депутатов. Это Ольга Герасина, Дмитрий Панов и Артем Николаев.