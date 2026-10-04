Нечаев рассказал о желании продолжить в новом созыве Госдумы начатые проекты Нечаев: партия "Новые люди" продолжит начатые в VIII созыве ГД проекты

Москва4 окт Вести."Новые люди" намерены продолжить инициативы, которые были выдвинуты в VIII созыве Государственной думы. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил лидер партии Алексей Нечаев.

Он отметил, что в новом, IX созыве увеличилось число депутатов от партии до 20 человек.

У нас теперь 20 депутатов, и это рост численности фракции. И это значит, что у нас больше ответственности. Надо продолжать старые наши истории, которые в VIII созыве были инициированы. Например, закон о красивых номерах, чтобы деньги шли в бюджет, и плюс закон о профилактике домашнего насилия сказал Нечаев

Ранее вице-спикер Госдумы, представитель "Новых людей" Владислав Даванков рассказал, что работа фракции в новом созыве будет направлена на поддержку молодежи и национального производства.