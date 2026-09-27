Москва27 сенВести.Москва стала лидером по количеству участников Всероссийской переписи воробьев, свой вклад внесли 890 волонтеров, которые работали на 664 точках наблюдения. Об этом сообщает портал мэра и правительства российской столицы.
В этом году Москва стала лидером по числу участников акции. Департамент обучал волонтеров и помогал им осваивать методику учета, чтобы перепись была максимально достовернойотметила замглавы Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Наталья Чухраева
Согласно полученным данным летнего этапа переписи "Воробьи на кустах", который проходил с 8 по 16 августа, в России насчитали более 102 тысяч этих пернатых. По сравнению с прошлым годом их число несколько упало, однако все еще значительно выше показателей 2024-го.
Всего по стране в переписи участвовали более 8,5 тысяч человек.