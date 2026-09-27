Лидером по количеству участников переписи воробьев в России стала Москва Москва стала лидером по количеству участников Всероссийской переписи воробьев

Москва27 сен Вести.Москва стала лидером по количеству участников Всероссийской переписи воробьев, свой вклад внесли 890 волонтеров, которые работали на 664 точках наблюдения. Об этом сообщает портал мэра и правительства российской столицы.

В этом году Москва стала лидером по числу участников акции. Департамент обучал волонтеров и помогал им осваивать методику учета, чтобы перепись была максимально достоверной отметила замглавы Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Наталья Чухраева

Согласно полученным данным летнего этапа переписи "Воробьи на кустах", который проходил с 8 по 16 августа, в России насчитали более 102 тысяч этих пернатых. По сравнению с прошлым годом их число несколько упало, однако все еще значительно выше показателей 2024-го.

Всего по стране в переписи участвовали более 8,5 тысяч человек.