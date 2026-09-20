Лихачев: очевидно, удары ВСУ по Энергодару были направлены на срыв выборов Лихачев заявил, что ВСУ атаками на Энергодар ставили цель сорвать голосование

Москва20 сен Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили удары по Энергодару, чтобы попытаться сорвать голосование на выборах в Госдуму РФ в городе, но их действия возымели обратный эффект. Об этом заявил глава корпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Лихачев отметил, что интенсивность, озлобенность и "злонамеренная прицельность" атак украинских боевиков возрастала с каждым днем начиная с весны 2026 года.

Очевидно, это было направленно в том числе на желание сорвать выборы. В последние недели это характеризовалось еще большим количеством обстрелов. Это и дроны, и артиллерийские обстрелы, на этой неделе к обстрелам Энергодара присоединились минометные орудия. К сожалению, есть одна жертва на этой неделе - десятый человек, погибший в Энергодаре за последние месяцы сказал Лихачев, чьи слова приводи пресс-служба госкорпорации

Глава Росатома также рассказал о психологическом давлении со стороны противника накануне выборов.

Ночью над городом работали дроны, которые запугивали и оскорбляли людей, пытались сделать все, чтобы они на выборы не пришли, но эффект ровно обратный. Люди демонстрируют абсолютное мужество и профессионализм для поддержания станции в безопасном состоянии. Как бы сложно не было, у нас тут был осуществлен и дополнительный завоз топлива, и произошла ротация экспертов МАГАТЭ сказал Лихачев

Также чиновник сообщил об атаках ВСУ на караваны с топливом, идущим на Запорожскую АЭС.

К сожалению, один из наших караванов с дизтопливом был атакован, погибли двое военных. Мы преклоняемся перед мужеством этих людей, которые взяли на себя ответственность за энергетическую поддержку станции. Энергодарцы сделали со своей стороны все, чтобы организовать выборы, голосование. Оно проходило и в досрочном формате, и с вызовом на дом, оно продолжается и сейчас, но в такой форме, чтобы минимально подвергнуть риску жизнь людей добавил Лихачев

Выборы в Госдуму РФ проходят с 18 по 20 сентября. Жители новых регионов России, в том числе и Запорожской области, впервые приняли участие в голосовании на выборах в нижнюю палату парламента страны.