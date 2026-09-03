Лихачев: демонстрация мощи ВСУ над детьми мало связана с человеческим обликом

Лихачев об ударе ВСУ по Энергодару: Киев демонстрирует свою мощь над детьми Лихачев: демонстрация мощи ВСУ над детьми мало связана с человеческим обликом

Москва3 сен Вести.Попытки Киева демонстрировать свое могущество над детьми мало связаны с человеческим обликом.

Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), комментируя удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по детским учреждениям в Энергодаре, его слова передает агентство РИА Новости.

Тут даже дело не столько в материальных потерях, сколько в таком вызывающем шаге именно 1-2 сентября​​​. Демонстрировать свое могущество над детьми - не знаю, как это можно назвать, но к человеческому облику это мало имеет отношения заявил Лихачев

Ранее, 2 сентября, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре в Энергодаре. Были атакованы и повреждены четыре детских сада и общеобразовательная школа. Глава региона уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Дрон, атаковавший детскую школу искусств в Энергодаре, был начинен большим количеством поражающих элементов. Он был сбит российскими бойцами и не успел взорваться.