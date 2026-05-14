Лихачев: Росатом договорился с Руандой о строительстве АЭС

Москва14 мая Вести.Росатом договорился о строительстве атомной электростанции (АЭС) в Руанде. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

Такое заявление он сделал на съезде машиностроителей России в Национальном центре "Россия"​​​.

Договорились о строительстве атомных электростанций с Казахстаном, Вьетнамом, Мьянмой, Руандой сказал Лихачев

8 мая Лихачев заявил о возобновлении строительство второго энергоблока АЭС "Бушер" в Иране. По его словам, на площадку вернулись порядка 2,2 тысячи сотрудников.