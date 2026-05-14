Москва14 маяВести.Росатом договорился о строительстве атомной электростанции (АЭС) в Руанде. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
Такое заявление он сделал на съезде машиностроителей России в Национальном центре "Россия".
Договорились о строительстве атомных электростанций с Казахстаном, Вьетнамом, Мьянмой, Руандойсказал Лихачев
8 мая Лихачев заявил о возобновлении строительство второго энергоблока АЭС "Бушер" в Иране. По его словам, на площадку вернулись порядка 2,2 тысячи сотрудников.