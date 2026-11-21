Лихачев: АЭС "Бушер" прошла испытания на прочность во время ударов по Ирану

Лихачев заявил, что российско-иранская дружба выдержит любое внешнее давление Лихачев: АЭС "Бушер" прошла испытания на прочность во время ударов по Ирану

Москва21 ноя Вести.Проект строительства АЭС "Бушер" прошел испытания на прочность во время военных ударов, доказав, что российско-иранская дружба выдержит любое внешнее давление. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин помог обеспечить как безопасность самого объекта, так и российских специалистов на международном уровне.

В этом году проект прошел испытания на прочность во время военных ударов, во время налетов. Большинство наших специалистов по согласованию с иранскими властями покинули площадку. За этими событиями пристально следил президент РФ и в рамках своих контактов на международном уровне обеспечил безопасность и самого объекта, и наших специалистов. У нас никогда не было сомнений, что проект останется в наших приоритетах, что и этот проект, и российско-иранская дружба выдержат любое внешнее давление и любую проверку на прочность, и мы эти слова подтвердили сказал Лихачев

Ранее глава Росатома подчеркнул, что проект развития мирного атома в Иране остается в приоритетах госкорпорации.