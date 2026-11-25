Москва25 ноя Вести.Пятнадцать работников госкорпорации "Росатом" погибли в Энергодаре с весны этого года. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой.

Самая последняя новость, к сожалению, она печальная. У нас один раненый, работник службы охраны, вчера получил ранение. Это 121-й человек, получивший ранения, с весны этого года. Погибших 31 человек вообще в Энергодаре, из них 15 наших работников. Это только за время с весеннего перемирия, и, конечно же, жизнь легче не становится. Сегодня в 5:30 утра станция потеряла внешнее энергоснабжение сказал Лихачев

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что киевский режим кратно усилил удары по Энергодару, но не хочет бить по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) напрямую из-за страха Запада перед радиационной опасностью.