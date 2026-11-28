Лимиты на добычу на бурого медведя отменены в Приморье В Приморье отменены лимиты на добычу бурого медведя

Москва28 ноя Вести.В Приморском крае отменяются лимиты на добычу бурого медведя. Об этом сообщила пресс-служба Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов региона.

С 27 ноября региональные лимиты на добычу бурого медведя отменят. Вместо квот будут действовать нормы допустимого изъятия – до 30% от численности популяции. Сейчас квота составляет 1031 особь уточняется в канале ведомства на платформе MAX

В то же время в министерстве обратили внимание, что гималайский (белогрудый) медведь останется в перечне видов, которые будут добываться по лимитам. При этом глава региона сможет продлевать сроки охоты на медведей, но не более чем на 60 дней.