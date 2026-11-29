"Локомотив" одержал вторую победу подряд в РПЛ после отставки Галактионова Футболисты "Локомотива" победили махачкалинское "Динамо" в матче 16-го тура РПЛ

Москва29 ноя Вести.Футболисты московского "Локомотива" одержали вторую победу подряд в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) после отставки главного тренера Михаила Галактионова и назначения Сергея Овчинникова руководителем команды.

В воскресенье, 29 ноября, "Локомотив" победил на своем поле махачкалинское "Динамо" в матче 16-го тура чемпионата страны. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Николай Комличенко (31-я минута) и Александр Руденко (56). У гостей мяч забил Далер Кузяев (7).

Овчинников был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Локомотива" 19 ноября. С тех пор железнодорожники переиграли московскую "Родину" (1:0) и теперь - махачкалинцев.

"Локомотив" набрал 17 очков и сравнялся по баллам с "Оренбургом", грозненским "Ахматом" и махачкалинским "Динамо", команды занимают в таблице места с 10-го по 13-е.