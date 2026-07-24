Москва24 июл Вести.Лондон принял от Парижа командование многонациональными силами, также известными как "коалиция желающих". Эти миротворческие войска могут быть направлены на Украину в случае прекращения конфликта, сообщило Минобороны Британии.

Церемония состоялась в штаб-квартире коалиции сил, которая находится в Париже. Новым командующим объединенным контингентом назначен британский генерал-лейтенант Том Бейтман, чья карьера в королевских вооруженных силах охватывает три десятилетия. Он известен как бывший глава 1-й дивизии и командующий штабом сил быстрого реагирования, ориентированным на любые кризисы.

В британском Минобороны сообщили, что в случае установления мира миссия Бейтмана будет включать охрану воздушного и морского пространства Украины, а также содействие в восстановлении боеспособности ее сухопутных войск. Координация всех процессов ляжет на новый штаб, который появится в Киеве.

По мнению политического обозревателя Андрея Перла, России не стоит опасаться "коалиции желающих", так как на текущий момент она не обладает достаточным потенциалом для реализации заявленных угроз.