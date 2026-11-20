Москва20 нояВести.Президент США Дональд Трамп в шутку предложил баллотироваться в президенты США главе аппарата Белого дома Стивену Миллеру. На пресс-конференции в своей резиденции он пошутил, что Миллер лучше вице-президента США Джей Ди Вэнса и главы госдепартамента Марко Рубио.
Ты лучше тех двоих. Хочешь баллотироваться в президенты?спросил Трамп Миллера
В начале ноября Трамп объявил о назначении своего ключевого советника Стивена Миллера новым главой аппарата Белого дома вместо Сьюзи Уайлс.
Ранее Дональд Трамп в шутку предложил возглавить свою пресс-службу главе UFС Дэйне Уайту.