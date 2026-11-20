"Лучше Вэнса и Рубио": Трамп предложил идти в президенты главе своего аппарата Трамп предложил баллотироваться в президенты главе аппарата Белого дома Миллеру

Москва20 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп в шутку предложил баллотироваться в президенты США главе аппарата Белого дома Стивену Миллеру. На пресс-конференции в своей резиденции он пошутил, что Миллер лучше вице-президента США Джей Ди Вэнса и главы госдепартамента Марко Рубио.

Ты лучше тех двоих. Хочешь баллотироваться в президенты? спросил Трамп Миллера

В начале ноября Трамп объявил о назначении своего ключевого советника Стивена Миллера новым главой аппарата Белого дома вместо Сьюзи Уайлс.

Ранее Дональд Трамп в шутку предложил возглавить свою пресс-службу главе UFС Дэйне Уайту.