Москва27 июн Вести.Финал конкурса "Лучший по профессии" среди сотрудников Госавтоинспекции состоялся в Орловской области, победителем стал командир взвода отдельной роты патрульной службы по городу Курску Николай Рощупкин, сообщает ИС "Вести".

Соревнования возродили в преддверии 90-летнего юбилея ГАИ после длительного перерыва. За звание лучшего боролись 90 участников из российских регионов и шесть из стран ближнего зарубежья - Белоруссии, Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и Киргизии.

Сотрудники на соревнованиях продемонстрировали знание законов, мастерство в скоростном вождении и высокоточной стрельбе. Оценивалась точность сигналов и жестов при регулировке движения, умение оказывать первую помощь.

Победителем конкурса стал выпускник Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова, командир взвода отдельной роты патрульной службы по городу Курску Николай Рощупкин. Для своего подразделения он выиграл служебный автомобиль – внедорожник повышенной проходимости.

Волнение, безусловно, присутствовало. С ним нужно справляться. Поэтому готовились тщательно, усиленно, очень много труда сделано. Большая честь быть на сцене, занимать первое место поделился с информационной службой "Вести" победитель

В церемонии награждения поучаствовали первый заместитель министра внутренних дел России Андрей Курносенко, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников, начальник УМВД по Орловской области Андрей Токарев, а также руководители региональных подразделений ГИБДД и их коллеги из других стран.

Результат этого конкурса подтверждает готовность наших сотрудников эффективно осуществлять свою служебную деятельность, помогать людям, быть нужными в системе. Я думаю, это главный результат. Результат как раз в том, чтобы люди могли новый опыт приобрести, стать более профессиональными и, естественно, приехать в свой регион и принести эту практику для людей, для своих коллег, сотрудников отметил в комментарии ИС "Вести" первый замминистра внутренних дел РФ Андрей Курносенко

Ранее в МВД поясняли, что остановленный на дороге водитель должен дождаться, когда к нему подойдет инспектор ГАИ, даже если тот задерживается.