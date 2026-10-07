Луговой о сравнении КНР и ФРГ: "Ну что сравнивать себя? Ну что смех разводить?"

Луговой назвал сравнение Германии с Китаем смешным Луговой о сравнении КНР и ФРГ: "Ну что сравнивать себя? Ну что смех разводить?"

Москва7 окт Вести.Первый зампред комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой назвал сравнение Германии и Китая смешным. Об этом он заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Так он отреагировал на публичное заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о серьезном энергетическом кризисе в Европе.

Сегодня Урсула, значит, вышла с такой явкой с повинной… публично признав.., что находится Европа в тяжелейшем энергетическом кризисе. И заявляет о том, что нам надо предпринять такие прямо стратегические меры, которые бы срочно решили эту задачу. О каких стратегических мерах тут можно говорить? Ну вы вспомните, Германия сколько контракты: 280 долларов за 1 000 кубометров. И сейчас стоимость газа от 600 до 900. И… она заявляет о том: "Нет, мы русский газ покупать не будем". Ну, доведете Европу до белого каления прокомментировал депутат

Он привел статистику по производству автомобилей: за 2025 год Китай произвел 24 млн автомобилей, а Германия 3 млн.

Мерц (Фридрих Мерц – канцлер ФРГ прим. ред.) - 18% поддержки, едем в Киев, обещает опять миллиарды долларов и опять ищем. Внутренний враг у них значит, "Альтернатива для Германии" (АДГ – прим. ред.) внешний враг кто? Россия - ядерная держава и Китай. Что с Китаем сравнивать себя?.. Данные, опубликовали: Китай за прошлый год произвел 24 млн автомобилей. Германия - 3. Гораздо меньше, чем производила до этого. Ну что сравнивать себя? Ну что… смех разводить? Им надо просто внимательно посмотреть на свою политику и на кого ставки сделаны добавил Луговой

Ранее декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев заявил, что развитие китайского автопрома происходит настолько стремительно, что в самое ближайшее время он может захватить европейский авторынок.

Он предположил, что Китай может не только вытеснить немецкие автомобили с европейского рынка, но еще и сделать так, чтобы они "канули в лету".